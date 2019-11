Michelini a difesa del popolo curdo

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 12 novembre 2019, 16:00

Giovedì 12 dicembre alle ore 21.15 presso la Biblioteca Comunale (ex chiesa Inglese) si svolgerà il Concerto di Natale organizzato dalla Fondazione Montaigne, giunto alla sua sesta edizione

martedì, 12 novembre 2019, 15:57

I giovani residenti nel territorio di Bagni di Lucca che hanno conseguito la Laurea nel corso dell' anno Accademico 2018-2019 esporranno brevemente l'argomento della propria Tesi. Al termine saranno consegnati dei riconoscimenti e quindi seguirà un festoso brindisi

martedì, 12 novembre 2019, 10:36

Domenica 10 novembre, organizzato dall'assessore alla cultura Antonio Bianchi con la presenza determinante di Virgilio Contrucci, camerlengo della Vicaria di Val di Lima, si è svolto l'ultimo appuntamento del 2019 per le visite guidate alla scoperta delle bellezze del territorio di Bagni di Lucca

lunedì, 11 novembre 2019, 15:39

Il gruppo consiliare di opposizione "Un futuro per Bagni di Lucca" entra con una nota nel merito dell'incontro, avvenuto nei giorni scorsi, tra popolazione e amministrazione sui lavori per la rimessa in funzione delle piscine comunali, le concessioni dell'acqua termale e le tanto discusse terme

sabato, 9 novembre 2019, 11:32

La Valle del Serchio è piena di angoli di paradiso dal potenziale turistico quasi sempre inesplorato: le possibilità tuttavia si scontrano con difficoltà a cui l’uomo non sempre riesce a sopperire, anche perché le istituzioni non riescono a dare risposte e soluzioni

giovedì, 7 novembre 2019, 10:59

Nel mese di ottobre, riferiscono gli abitanti del paese, addirittura la consegna è avvenuta solamente due volte e l’ultima volta risale al 22 ottobre, avvenuta soltanto dopo il sollecito telefonico da parte di alcuni paesani a cui è stato risposto che “i portalettere non fanno più solo i portalettere”