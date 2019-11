Bagni di Lucca



Montemagni (Lega): "Bagni di Lucca, monitorare il futuro delle terme"

giovedì, 14 novembre 2019, 14:34

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito alle difficoltà del termalismo in Toscana con particolare riferimento alle terme di Bagni di Lucca.



"Il termalismo in Toscana è in palese difficoltà - afferma - e ci auguriamo, dunque, che la situazione delle locali terme a Bagni di Lucca si possa ben presto chiarire, salvaguardando tutti i posti di lavoro. A metà dicembre scadrà il bando per l'assegnazione della gestione ed auspichiamo, dunque, ci possa essere una società qualificata che possa rilanciare il comparto. Infatti se organizzato al meglio, il predetto settore può essere una vera e propria fonte di ricchezza per l'intero territorio. Ci sono in ballo oltre venti posti di lavoro e quindi auspico che le istituzioni, a vario titolo e livello(da parte nostra, non mancherà il supporto, anche tramite un atto consiliare) possano adeguatamente sostenere gli impianti termali lucchesi."



"Colpisce, poi - conclude Elisa Montemagni - la sorta di appello del sindaco Michelini che si dice fortemente preoccupato per la scarsità di risorse economiche a sua disposizione; purtroppo, una criticità identica a molte altre realtà toscane..."