Muore cacciatore nel bosco

domenica, 3 novembre 2019, 19:00

di andrea cosimini

E' morto, probabilmente a causa di un malore, in un bosco della frazione di Vico Pancellorum, nel comune di Bagni di Lucca. Si tratta di un cacciatore, Luigino Marchi, 69 anni, nato a Coreglia ma residente a Fornoli, coniugato, commerciante. Pare si trovasse assieme ad altri compagni di caccia i quali, dopo essersi inizialmente persi di vista, lo hanno poi ritrovato ma, purtroppo, privo di vita.



Sul posto la centrale del 118 ha inviato gli operatori del soccorso alpino ed ha allertato l'elisoccorso Pegaso che però, a causa delle condizioni meteo avverse, non è intervenuto.



In attesa dell'arrivo del medico, per decretare l'ufficialità del decesso, il magistrato ha già dato l'ok per spostare la salma dal luogo in cui è stata ritrovata (una zona impervia) ad un altro più accessibile dai sanitari.



Per i rilievi presenti sul posto i carabinieri.