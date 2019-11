Bagni di Lucca



Presepio Vivente a Monti di Villa

venerdì, 22 novembre 2019, 14:00

Domenica 1 dicembre a Pieve di Monti di Villa frazione di Bagni di Lucca si svolgerà l'ottava edizione del Presepio Vivente. La manifestazione viene organizzata ogni anno e si effettua a rotazione nelle seguenti tre frazioni di Bagni di Lucca: Granaiola, Monti di Villa e Pieve di Monti di Villa.

Questa edizione viene ambientata nel Borgo forse più caratteristico dei tre sopra citati e quindi si preannuncia anche più suggestiva del normale. Infatti, Pieve di Monti di Villa, a circa 6 chilometri da Bagni di Lucca e a 470 metri di altezza, è il classico agglomerato sviluppatosi in epoca medioevale intorno al castello di Villa Terenzana alla Pieve di San Giovanni Battista che nel 1260 riuniva sotto di se sei parrocchie fra le quali anche Granaiola e Monti di Villa. Nel 1833 il Borgo contava 227 abitanti mentre adesso ci vivono non più di 60 persone. Il luogo è conosciuto per aver dato i natali a nel 1855 ad Adamo Lucchesi, grande esploratore delle terre del nord Argentina, Panama, Uruguay e Paraguay. I luoghi di maggior interesse artistico ed architettonico sono la Chiesa di San Giovanni Battista del Xll secolo e la Casa natale di Adamo Lucchesi. Girando per il piccolo paese ci si trova di fronte a caratteristiche abitazioni concentrate soprattutto nella principale via Fillungo ma anche ad antichi edifici di interesse storico fra cui la Casa Gabrielli del XVI secolo ed i Ruderi del Castello di Terenzanina.

La manifestazione del Presepio Vivente è stata ideata da Settimo Martinelli il quale ha avuto l'illuminazione di ambientare in questi posti davvero caratteristici la rievocazione storica e religiosa della Natività. Solo partecipando a questa rappresentazione si può capire realmente il fascino di questo irripetibile connubio fra il magico ambiente circostante e la magica figurazione teatrale che va in scena per le strade del paese. Fra gli ideatori la lungimirante Ivana Colò che ha convinto tutti gli altri a diventare creatori dell’evento, ognuno con il proprio ruolo a costituire l'insieme, l'intelaiatura portante, l'essenza sacra e al tempo stesso spumeggiante di un evento senza eguali nella nostra zona.

Da non sottovalutare anche l'intento lodevole dell'iniziativa che rimane quello di far conoscere i nostri piccoli Borghi ormai spopolati ma ancora capaci di trasmettere così tanta vita ed emozione, come se attendessero soltanto che qualcuno si accorga di loro. E allora quale migliore occasione che la Natività per portare nuova vita in questi luoghi solo apparentemente addormentati ma ancora popolati: tre paesi coinvolti a turno nella manifestazione, 150 abitanti in totale che con la loro opera prestata da tutti, dal più piccolo al più anziano nessuno escluso, lavorano e si sacrificano da anni per il buon esito della manifestazione.

Importante poi sottolineare che il ricavato verrà suddiviso fra le tre parrocchie coinvolte per poter svolgere qualche piccolo lavoro di ordinaria manutenzione che altrimenti avrebbe grande difficoltà ad essere effettuato.

Durante l'evento ci saranno molti prodotti della tradizione da degustare come il Pane con patate, Formaggi locali, Biscotti e dolci fatti in casa come una volta ma non mancheranno nemmeno Pizza, Pasta Fritta e panini con affettati e salsiccia arrostita, Maccheroni , Tigelle, Bomboloni, mondine, necci, torta di castagnaccio. Il tutto accompagnato da vino bono anche brule'.

inoltre, le cantine delle abitazioni diventeranno i luoghi adatti per riscoprire i vecchi mestieri di una volta anch’essi rimessi in scena durante questa giornata.

La natività avrà luogo alle ore 17 ma sin dalle 12 la kermesse avrà inizio.

Ci sarà un servizio navetta gratis che da Bagni di Lucca condurrà al luogo dello svolgimento della rappresentazione. L'ingresso è libero e in caso di pioggia la manifestazione avrà luogo la domenica successiva.