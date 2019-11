Bagni di Lucca



Ritardi nella consegna della posta a Montefegatesi: Mallegni interpella Poste Italiane

giovedì, 7 novembre 2019, 10:59

La popolazione di Montefegatesi ha recentemente segnalato gravi ritardi nella consegna della posta. Nel mese di ottobre, riferiscono gli abitanti del paese, addirittura la consegna è avvenuta solamente due volte e l’ultima volta risale al 22 ottobre, avvenuta soltanto dopo il sollecito telefonico da parte di alcuni paesani a cui è stato risposto che “i portalettere non fanno più solo i portalettere”.

La questione è stata segnalata all’amministrazione comunale. “La mancata consegna della posta rappresenta un reato e non vorremmo vederci costretti a rischiare una guerra come nel 2013. Stiamo valutando il da farsi ma, se non ci saranno soluzioni, presenteremo denuncia di interruzione di pubblico servizio”.

Della situazione se ne sta occupando il gruppo di minoranza “Un futuro per Bagni di Lucca” che ha interpellato il segnatore Massimo Mallegni che ha mosso i propri passi presso Poste Italiane.