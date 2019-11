Si rinnova l'appuntamento con il "Concerto di Natale"

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 12 novembre 2019, 15:57

I giovani residenti nel territorio di Bagni di Lucca che hanno conseguito la Laurea nel corso dell' anno Accademico 2018-2019 esporranno brevemente l'argomento della propria Tesi. Al termine saranno consegnati dei riconoscimenti e quindi seguirà un festoso brindisi

martedì, 12 novembre 2019, 10:36

Domenica 10 novembre, organizzato dall'assessore alla cultura Antonio Bianchi con la presenza determinante di Virgilio Contrucci, camerlengo della Vicaria di Val di Lima, si è svolto l'ultimo appuntamento del 2019 per le visite guidate alla scoperta delle bellezze del territorio di Bagni di Lucca

lunedì, 11 novembre 2019, 15:39

Il gruppo consiliare di opposizione "Un futuro per Bagni di Lucca" entra con una nota nel merito dell'incontro, avvenuto nei giorni scorsi, tra popolazione e amministrazione sui lavori per la rimessa in funzione delle piscine comunali, le concessioni dell'acqua termale e le tanto discusse terme

sabato, 9 novembre 2019, 11:32

La Valle del Serchio è piena di angoli di paradiso dal potenziale turistico quasi sempre inesplorato: le possibilità tuttavia si scontrano con difficoltà a cui l’uomo non sempre riesce a sopperire, anche perché le istituzioni non riescono a dare risposte e soluzioni

giovedì, 7 novembre 2019, 10:59

Nel mese di ottobre, riferiscono gli abitanti del paese, addirittura la consegna è avvenuta solamente due volte e l’ultima volta risale al 22 ottobre, avvenuta soltanto dopo il sollecito telefonico da parte di alcuni paesani a cui è stato risposto che “i portalettere non fanno più solo i portalettere”

domenica, 3 novembre 2019, 19:00

Un cacciatore, Luigino Marchi, 69 anni di Fornoli, ha perso la vita in un bosco della frazione di Vico Pancellorum, nel comune di Bagni di Lucca, probabilmente a causa di un malore