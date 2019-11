Bagni di Lucca



Teatro Accademico: stagione di prosa al via con Milena Vukotic

mercoledì, 27 novembre 2019, 17:59

di giuseppe bini

Si apre domenica 1 dicembre la stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Accademico di Bagni di Lucca, organizzata dal comune e dalla Fondazione Michel de Montaigne, insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo.



Su il sipario con un nome di grande richiamo: Milena Vukotic è la protagonista, insieme a Maximilian Nisi di una commedia tutta da gustare di Eric Coble, per la regia di Marcello Cotugno. "Un autunno di fuoco" il titolo dell'opera che racconta la storia di una vecchia signora alle prese con un intruso che gli si infila in casa dalla finestra.



Il testo, tenero e graffiante al tempo stesso, tocca delicate dinamiche familiari, con l'anziana che si batte con tuta se stessa per evitare di assecondare i voleri della famiglia, intenzionati a collocarla in una casa di riposo. Lo spettacolo asseconda i livelli emotivi del testo, che, proprio come nella vita, sfuma dal registro di commedia brillante e surreale verso quello di una scrittura introspettiva più complessa e profonda, scandita dall’alternarsi dei monologhi dei due protagonisti.



Lo spettacolo sancirà l'inizio ufficiale della stagione di prosa, che accoglierà altri nomi conosciuti del teatro, del cinema e della televisione, come Ettore Bassi e Paolo Handel. Milena Vukotic è paticolarmente attesa, con gli spettatori che fremono in attesa di vedere la celebre "moglie" di Fantozzi esibirsi sulle tavole dell'Academico. L'attrice nel corso della sua crriera ha avuto modo di lavorare con i più importanti registi cinematografici italiani, tra cui Federico Fellini, Bernardo Bertolucci, Ettore Scola e Mario Monicelli.



Riportiamo sotto le info necessarie per acquistare il biglietto e assistere allo spettacolo.



Biglietti



Platea e palco 1° e 2° ordine: intero € 20,00; ridotto € 18,00.



Palco 3° ordine: intero € 16,00; ridotto € 14,00.



La prevendia dei biglietti inizia due giorni prima della data di ogni spettacolo, escluse le domeniche e le festività, presso la biglietteria del Teatro Accademico di Bagni di Lucca, dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00.



In occasione di ogni singolo spettacolo, che avrà inizio alle ore 21.15, la biglietteria aprirà alle ore 20.00.