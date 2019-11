Bagni di Lucca



Teatro e solidarietà: all'Accademico arriva il "Biglietto sospeso"

martedì, 26 novembre 2019, 20:08

di giuseppe bini

Tre enti a fare da traino all'iniziativa, che si rifà al famoso caffè sospeso originario di Napoli: non si tratta però di offrire un caffè ma un biglietto teatrale.



Insomma, invece di riempire la pancia, si cerca di riempire la mente. "Iniziativa meritevole - illustra l'assessore alla cultra del comune di Bagni di Lucca, Antonio Bianchi -, con un primo fondo che si è creato grazie all' associazione Auser Bagni di Lucca e alla cooperativa Solidarietà e sviluppo, che quindi ringrazio calorosamente".



"Sul territorio - ha proseguito l'assessore - sono presenti diverse situazioni che vedono persone in difficoltà economica, e grazie a questa iniziativa, che consente di dare biglietti omaggio, queste persone potranno usufruire degli spettacoli messi in programma dal nostro teatro".



Gli spettatori stessi potranno contribuire al "Biglietto sospeso", potendo fare libere donazioni che saranno poi riversate all'acquisto e alla consegna dei biglietti.



L'iniziativa è partita da un'idea della Fondazione Toscana Spettacolo, ed è stata sposata dalla Fondazione Michel de Montaigne (rappresentata in conferenza dal professor Marcello Cherubini) e dall'Amministrazione comunale.



Via ufficiale dell'iniziativa con l'inizio della stagione di prosa, ovvero domenica 1 dicembre, quando sul palco del Teatro Accademico salirà Milena Vukotic con la commedia "Un autunno di fuoco".



Francesco Tomei porta i saluti della presidente della Fondazione toscana spettacolo, Beatrice Magnolfi, ribadendo gli intenti dell'iniziativa, mirata a unire cultura e solidarietà. "Cultura come fattore aggregante e catalizzatore di energie per affrontare situazioni difficili. Lo scorso anno - ha spiegato Tomei - grazie a questa iniziativa oltre 40 persone hanno avuto la possibilità di andare a teatro. Quindi ben venga la seconda edizione di questo progetto".



Una variante rispetto allo scorso anno sta nella possibilità fornita ai cittadini di reperire i biglietti, anche al di fuori degli orari ufficiali della biglietteria del teatro. Ecco infatti la possibilità di avere biglietti in regalo anche presso la sede di Auser Bagni di Lucca.



"Rinnoviamo con entusiasmo questa partnership - ha commentato la presidente di Auser Gemma Fazzi -, dopo la positiva esperienza dello scorso anno. Siamo felici di aver contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa, che ha permesso a persone in difficoltà di usufruire del teatro, nella massima discrezione e inclusione sociale e civile".



Chiude la presidente della cooperativa Solidarietà e sviluppo Monica mattei, che esprime la felicità di dare un contributo all'iniziativa in sinergia con l'amministrazione comunale e con altre realtà del territorio: "Crediamo fermamente che la solidarietà si dimostri anche attraverso questo canale, quindi ritengo sia un momento di crescita per tutti".