Bagni di Lucca



Terme e piscine, i dubbi dell'opposizione

lunedì, 11 novembre 2019, 15:39

Il gruppo consiliare di opposizione "Un futuro per Bagni di Lucca" entra con una nota nel merito dell'incontro, avvenuto nei giorni scorsi, tra popolazione e amministrazione sui lavori per la rimessa in funzione delle piscine comunali, le concessioni dell'acqua termale e le tanto discusse terme.



"Riguardo i lavori in oggetto - inizia la nota - non possiamo che essere a favore, tanto è vero che in consiglio abbiamo sempre, su questo punto, votato sì. Sì dunque a questi importanti lavori che potevano essere però fatti prima così da salvare le varie stagioni turistiche, sia estive che invernali, ma intanto è importante che vengano fatti".



Per quanto riguarda la concessione dell'acqua termale il gruppo d'opposizione, seppur d'accordo con l'idea di fondo, pone alcuni quesiti all'amministrazione: "Impossibile non essere d'accordo affinché l'acqua termale, anziché dispersa, venga data alle strutture ricettive e portata nella fontana di Piazza del Circolo. Ma la concessione alle strutture sarà gratuita o no? La modalità pratica? Le tempistiche di realizzazione?".



"Un futuro per Bagni di Lucca" ha poi toccato l'argomento del restauro della Piazza del Circolo: "Come potremmo non essere d'accordo con l'idea del restauro della Piazza del Circolo. Ricordiamo proprio che l'amministrazione Donati approntò, pronto per partire con un finanziamento e in parte in quota sul Centro Commerciale Naturale e in parte dal comune, un ottimo progetto di restauro, fermato poi dalla successiva amministrazione. La piazza in oggetto - continua la nota - è d'importanza strategica ed avevamo dunque ragione, chiediamo quindi quali saranno le tempistiche di realizzazione di questo progetto e da dove verranno presi i fondi. Se tra due anni e mezzo saremo noi a governare -attacca il gruppo consiliare- andremo avanti".



Per quanto riguarda le tante discusse terme il gruppo invece dichiara la sua perplessità: "Ricordando intanto il ritardo con cui il bando è stato realizzato, per un imprenditore, chiunque sia, in queste condizioni risulta difficile investire. Come è stato detto, siamo sicuri che nel bando si sia valorizzato appieno lo stabilimento oggetto dello stesso, come le grotte? Vorremo avere anche la certezza che tutti i dipendenti saranno riassunti da chi sarà poi il gestore, vecchio o nuovo che sia. C'è infatti a rischio il posto di lavoro di circa 23 dipendenti, una quindicina in forza alle terme oggetto di affidamento, le altre all'albergo privato. Siamo sicuri che le otto persone in forza nel privato, nell'albergo, saranno confermate? Ad esempio, nel caso in cui a vincere il bando siano altri cosa succederà? A noi non rassicura la sola frase "ci impegneremo affinché ciò non accada". Ok, come? Vigileremo su questo -sia avvia a concludere la nota- perché la politica, su temi così importanti non può fare come gli struzzi. A Bagni di Lucca serve anche un solo posto di lavoro".



"Un futuro per Bagni di Bagni di Lucca" quindi conclude: "Ci devono essere due tipi di terme: una per la salute del corpo e l'altra a Villa Fiori come centro benessere. Ci auguriamo che chi vincerà il bando, faccia gli interessi di tutta la collettività di Bagni di Lucca, che ne ha veramente tanto bisogno".