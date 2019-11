Bagni di Lucca



Tutti pazzi per Jasmine Paolini

martedì, 26 novembre 2019, 19:37

di giuseppe bini

Grande fermento a Bagni di Lucca dopo che la tennista è divenuta la prima italiana del ranking Wta. L'amministrazione comunale ha subito voluto omaggiarla con una targa di riconoscimento.



Jasmine arriva all'improvviso all'interno della sala del consiglio comunale, accolta dal caloroso applauso dei presenti. Si presenta con atteggiamento semplice, educato, sembra quasi non voler disturbare, ma negli occhi dei propri concittadini traspare l'orgoglio per la piccola tennista, che sta portando in alto il nome di Bagni di Lucca nel mondo, grazie agli incredibili risultati sportivi ottenuti negli ultimi mesi.



Negli occhi della Paolini invece scintilla il sacro fuoco della determinazione sportiva, accompagnato da un'eleganza che non lascia indifferenti, la stessa eleganza che poi si trasforma inesorabilmente in ferocia agonista quando la tennista è in campo.



La carriera della tennista ha visto un'impennata decisiva negli ultimi mesi, che gli ha consentito di scalare il ranking mondiale: lo scorso marzo era intorno alla 250esima posizione, ma dopo l'approdo in finale nell'ultimo torneo di Tokyo, la tennista è entrata a far parte delle prime top 100 (posizione numero 96), diventando contestualmente la prima tennista italiana.



Nella casa comunale di Bagni di Lucca, tocca al sindaco Michelini accogliere stampa e cittadini. "Un simile traguardo non è mai stato raggiunto da nessuno - ha dichiarato il primo cittadino -; siamo orgogliosi della nostra concittadina, che con i suoi risultati sportivi sta portando il nostro comune agli onori delle cronache nazionali ed internazionali. Auguri quindi per una carriera brillante e un caro saluto alla famiglia".



A nome dell'amministrazione viene poi consegnata una targa ricordo, alla presenza del consigliere delegato allo sport Silvano Salotti. La società civile non ha fatto mancare il proprio apporto, con la consegna di un premio da parte dell'associazione Burraco, realtà presente da anni nella cittadina termale.



Poche e sincere parole per la giovane tennista: "Ringrazio veramente per gli omaggi e sono felice di questi riconoscimenti, che mi vengono conferiti proprio qui nel mio paese".

Ma nonostante l'emozione e forse un pizzico di imbarazzo, la mente della tennista evidentemente vola già a prossimi impegni, infatti chiude con una speranza che ha l'aria di trasformarsi presto in promessa: "Spero di tornare con risultati ancora migliori".



Noi naturalmente siamo pronti a tifare per lei, per una campionessa giovane quanto gentile, una sorta di antidiva dello sport che siamo sicuri continuerà a far parlare di sè.