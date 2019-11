Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Totalmente contrari al centro collettivo per migranti"

mercoledì, 20 novembre 2019, 08:36

Il gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", per bocca del capogruppo Claudio Gemignani e della consigliera Laura Lucchesi, intervengono dopo la notizia della realizzazione di un centro collettivo per migranti nella frazione di Ponte a Serraglio.



"Abbiamo con stupore appreso - esordisce il gruppo - che l'associazione "Solidarietà e Sviluppo", come si evince dal sito della prefettura, è risultata vincitrice di un bando emanato dalla prefettura, con un punteggio di 68,21. Partecipanti anche altre tre associazioni, come si capisce dalla aggiudicazione definitiva protocollo numero 54240 del 14 novembre. Abbiamo avuto modo di esprimere già le nostre perplessità sui modi generali di accoglienza. Ma questo, aggregare tante persone, di religione, cultura, nazioni diverse, che non si conoscono, che vengono messi forzatamente nella stessa struttura, proprio non va. Rischia di diventare un rischio per la salute e l'incolumità pubblica. Tensioni. Non solo tra immigrati, ma anche con la popolazione, dato che tutti sarebbero concentrati nelle medesima frazione, Ponte a Serraglio. Una quarantina di persone tutte insieme".



"La nostra contrarietà è totale - affermano i due consiglieri -. Totale per le perplessità di cui sopra: sicurezza e salute. Totale perché avevamo raggiunto un equilibrio con il numero di richiedenti consentito per legge e ben distribuito sul territorio. Siamo arrabbiati. Non ci si venga a raccontare la che si sta facendo il Buon Samaritano. Quello è gratuito o senza smania di partecipazione a progetti pagati dai contribuenti. Associazioni che cambiano nome, in parte, ma che dietro sono le medesime, magari andando anche a vedere la sede legale o l'indirizzo. Siamo contrari a creare ghetti. La storia ne è piena".



"Per questo - concludono -, oltre alla nostra totale contrarietà, chiediamo, lo faremo per scritto, che oltre al consiglio comunale, con un punto all'ordine del giorno apposito, idea completamente condivisibile, che l'amministrazione convochi i capigruppo di maggioranza e di opposizione e illustri, immediatamente, la situazione ai consiglieri. Domandiamo: come è possibile che l'amministrazione abbia saputo di tutto ciò a cose fatte? Si parla di strutture a Ponte a Serraglio... dove? Dove erano esattamente i tre CAS che chiuderanno e i cui richiedenti asilo saranno trasferiti nel centro collettivo? Da parte nostra abbiamo già provveduto ad avvisare i nostri referenti politici, che si muoveranno nelle sedi opportune. Nessuno ci venga a dire di essere razzisti, le lezioni se le facciano per essi stessi. I veri razzisti sono i finti, come detto sopra, Samaritani".