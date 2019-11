Visita guidata a Montefegatesi e San Cassiano di Controne

Altri articoli in Bagni di Lucca

lunedì, 11 novembre 2019, 15:39

Il gruppo consiliare di opposizione "Un futuro per Bagni di Lucca" entra con una nota nel merito dell'incontro, avvenuto nei giorni scorsi, tra popolazione e amministrazione sui lavori per la rimessa in funzione delle piscine comunali, le concessioni dell'acqua termale e le tanto discusse terme

sabato, 9 novembre 2019, 11:32

La Valle del Serchio è piena di angoli di paradiso dal potenziale turistico quasi sempre inesplorato: le possibilità tuttavia si scontrano con difficoltà a cui l’uomo non sempre riesce a sopperire, anche perché le istituzioni non riescono a dare risposte e soluzioni

giovedì, 7 novembre 2019, 10:59

Nel mese di ottobre, riferiscono gli abitanti del paese, addirittura la consegna è avvenuta solamente due volte e l’ultima volta risale al 22 ottobre, avvenuta soltanto dopo il sollecito telefonico da parte di alcuni paesani a cui è stato risposto che “i portalettere non fanno più solo i portalettere”

domenica, 3 novembre 2019, 19:00

Un cacciatore, Luigino Marchi, 69 anni di Fornoli, ha perso la vita in un bosco della frazione di Vico Pancellorum, nel comune di Bagni di Lucca, probabilmente a causa di un malore

giovedì, 31 ottobre 2019, 17:53

Il rilancio sul non avanzamento dell’opera prevista e promessa fin dal 2006 è ancora una volta targato Maurizio Marchetti. Il capogruppo regionale di Forza Italia torna alla carica con un nuovo atto dopo indiscrezioni che gli sono giunte proprio oggi

mercoledì, 30 ottobre 2019, 15:37

Il consigliere provinciale di Alternativa civica di centrodestra Maurizio Marchetti (coordinatore provinciale di Forza Italia a Lucca) ha replicato oggi nell’Assemblea di Palazzo Ducale alla risposta della giunta provinciale lucchese all’interrogazione con cui nel giugno scorso aveva sollevato il caso del ponte sulla Lima a Fornoli