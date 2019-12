Bagni di Lucca



A Montefegatesi la carica dei... presepi

lunedì, 9 dicembre 2019, 15:47

di giuseppe bini

Nella frazione più in alta del comune di Bagni di Lucca, con i suoi 840 metri sul livello del mare, un'idea originale quanto bizzarra ha preso vita a Montefegatesi, diventando attrattiva turistica e motivo di orgoglio per i paesani.

La passeggiata tra i presepi, giunta al suo terzo anno di vita, prevede ben 228 allestimenti: negli anfratti dei muri, nelle ceste in vimini, nelle vecchie valigie come nelle gabbie per uccelli, fino ad arrivare addirittura ad una bicicletta o a una tegola del tetto. Insomma creatività allo stato puro e tanta voglia di riscoprire sia le proprie origini che la propria identità, condita da un amore sviscerato per il proprio paese.

In questo periodo a Montefegatesi possiamo dire senza timore di essere smentiti che ci sono più presepi che abitanti: essendo quest'ultimi circa un centinaio. I presepi come detto sono 228, alla cui realizzazione hanno contribuito le associazioni del posto, la Pro loco di Bagni di Lucca (ha realizzato 4 presepi), il gruppo Trekking Pegaso, le ditte Barsanti, Fontanini e altre.

Ma soprattutto vale la pena citare il conivolgimento della totalità dei paesani. L'esposizione vede tra le particolarità un presepe allestito sulla cima più alta del paese, con tanto di statua di Dante Alighieri a sorvegliare con sguardo attento e severo la natività.

Dopo l'inaugurazione ufficiale con tanto di Passeggiata organizzata lo scorso 7 dicembre, gli allestimenti rimarranno visibili e visitabili come un vero museo a cielo aperto fino al 6 gennaio, quando, con l'arrivo dell'Epifania, come si suol dire... tutte le feste (e i presepi) andranno via.