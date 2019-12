"Addobbiamo il Natale", i commercianti si sfidano a colpi di... like

Altri articoli in Bagni di Lucca

venerdì, 6 dicembre 2019, 13:24

Domenica 8 dicembre, in occasione della fiera dell'Immacolata Concezione si svolgerà a Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca, si terrà il primo point informativo del neo-nato gruppo politico in provincia di Lucca "Cambiamo!" che vede come suo leader nazionale il presidente della Liguria Giovanni Toti

martedì, 3 dicembre 2019, 12:09

Dopo l'intervento del consiglio d'amministrazione della cooperativa "Solidarietà e Sviluppo", in merito al centro collettivo per migranti a Ponte a Serraglio, torna ad intervenire il gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", per voce del capogruppo Claudio Gemignani e del consigliere Laura Lucchesi

lunedì, 2 dicembre 2019, 20:17

Il consiglio di amministrazione della Cooperativa Solidarietà e Sviluppo interviene in merito all’ordine del giorno votato dal consiglio comunale di Bagni di Lucca circa l’apertura di un centro collettivo per richiedenti asilo a Ponte a Serraglio

lunedì, 2 dicembre 2019, 18:22

Venerdì 6 dicembre, alle 21, andrà in scena presso il Teatro Accademico di Bagni di Lucca "Tre Delitti", un trittico teatrale della regina del crimine

sabato, 30 novembre 2019, 00:13

Nella elegante location delle terme di Bagni di Lucca si è tenuto il primo partecipato Gran Galà dello Sport, organizzato dalla locale Pro Loco della cittadina termale

venerdì, 29 novembre 2019, 23:57

È stato votato all'unanimità un ordine del giorno in cui maggioranza e minoranza danno mandato al primo cittadino di comunicare al prefetto di Lucca la contrarietà del consiglio sulla sistemazione dei 40 profughi, già presenti in varie località del territorio comunale, in un unico centro di accoglienza nella piccola frazione...