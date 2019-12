"Addobbiamo il Natale": la vetrina di Serena Orsi vincitrice del contest

Altri articoli in Bagni di Lucca

lunedì, 23 dicembre 2019, 16:39

La Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, settore Welfare e Sport, ha finanziato un progetto che l’associazione Partecipazione e Sviluppo, con sede a Bagni di Lucca, ha presentato in risposta all’avviso pubblico per la concessione di contributi in ambito sociale ai soggetti del Terzo Settore per...

domenica, 22 dicembre 2019, 12:14

Così i consiglieri Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca - Gemignani Sindaco" rispondono al Pd

sabato, 21 dicembre 2019, 11:33

Il comune ha chiamato a raccolta associazioni e atleti che si sono distinti nei vari settori, per una serata di alleria, auguri e riconoscimenti. Grande assente Jasmine Paolini, che in contemporanea, a Torino, stava ricevendo il premio come miglior tennista dell'anno

venerdì, 20 dicembre 2019, 15:28

Il circolo Pd di Bagni di Lucca risponde a quanto dichiarato dai consiglieri di minoranza Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", in merito al Centro Socio Sanitario di Fornoli

venerdì, 20 dicembre 2019, 14:58

Il gruppo di minoranza del comune di Bagni di Lucca, “Progetto Rinascimento”, a seguito di quanto è successo martedì 17 dicembre, torna a sottolineare un argomento che sta a cuore a tutta la cittadinanza, in questo caso quella delle frazioni a nord della Val di Lima

giovedì, 19 dicembre 2019, 10:06

Così i consiglieri comunali della lista Un futuro per Bagni di Lucca – Gemignani Sindaco, Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, riguardo il futuro del Centro Sanitario di Fornoli.