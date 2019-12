Bagni di Lucca



Agatha Christie a teatro

lunedì, 2 dicembre 2019, 18:22

Venerdì 6 dicembre, alle 21, andrà in scena presso il Teatro Accademico di Bagni di Lucca "Tre Delitti", un trittico teatrale della regina del crimine.



I tre atti, tre piccoli gialli, saranno rappresentati da tre compagnie amatoriali della zona di Massa-Carrara

Nel primo, "I topi", a cura di Gioca Mistero, una coppia clandestina si ritrova intrappolata in un moderno appartamento londinese, costretti a mettere a nudo il loro vero carattere.

Nel secondo, "La Paziente" per la regia di Metasogni, una donna gravemente ferita, incapace di comunicare, dovrà chiarire cosa c'è dietro quello che potrebbe essere un gesto estremo...

Nell'ultimo, "Un pomeriggio al mare" di Specchi Magici, troviamo, in un'affollata spiaggia inglese, turisti variopinti coinvolti in uno straordinario furto.

La manifestazione è inserita nel programma delle manifestazioni natalizie del comune.



La narrazione e il teatro della Christie, sempre molto attenta ai comportamenti e ai costumi del suo tempo, (in questo caso si parla degli anni sessanta e dei cambiamenti generazionali e di costume, non solo da bagno!), arrivano in italiano nella nuova traduzione di Edoardo Erba, che ha mantenuto le intenzioni e lo stile della Regina del giallo.



I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Ristorante Circolo dei Forestieri (p.zza J.Varraud 1 - Bagni di Lucca), o in alternativa sul sito internet www.giocamistero.com. (si può pagare con paypal, carta o bonifico.



Il biglietto costa 11 € in prevendita, 10 € in data di spettacolo.



Importante: per la scelta dei posti in pianta contestualmente all'acquisto telefonare al numero 3495549536.