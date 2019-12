Bagni di Lucca



Al Teatro Accademico la "Serata dello Sport"

lunedì, 16 dicembre 2019, 09:18

Bagni di Lucca celebra i suoi atleti. Giovedì 19 dicembre, alle 21, al Teatro Accademico si terrà infatti la "Serata dello Sport - Festeggiamo il Natale con le nostre "stelle". Nel corso della serata avverrà la premiazione degli atleti che si sono distinti in ambito sportivo e verrà consegnato un riconoscimento alle associazioni sportive del comune termale.



Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. In apertura l'Associazione Centro Studio Danza di Fornoli si esibirà per tutti i presenti.