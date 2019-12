Bagni di Lucca



"Cambiamo!" scende in piazza a Fornoli

venerdì, 6 dicembre 2019, 13:24

Domenica 8 dicembre, in occasione della fiera dell'Immacolata Concezione si svolgerà a Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca, si terrà il primo point informativo del neo-nato gruppo politico in provincia di Lucca "Cambiamo!" che vede come suo leader nazionale il presidente della Liguria Giovanni Toti.



Ad organizzare l'evento in questo giorno festivo, dalle ore 8.30 alle 18.30, sarà il Comitato della Mediavalle con suo referente Roberto Andreotti assieme a molti altri iscritti.



"Questa iniziativa sarà la prima di una lunga serie - si legge nella nota -, poiché Cambiamo!, come dice la parola stessa, vuol essere un movimento moderato di cambiamento collocato saldamente nell'area di centrodestra".



"In poche settimane - ha concluso il referente provinciale Simone Simonini -, abbiamo dato struttura al movimento e stiamo lavorando per aprire dei tavoli informativi su cosa vuol essere Cambiamo! nella politica locale, regionale e nazionale. Per maggiori informazioni vi aspettiamo domenica al nostro point".