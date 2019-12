Bagni di Lucca



Grandi numeri per il nuovo Infopoint di Bagni di Lucca

sabato, 7 dicembre 2019, 13:58

di giuseppe bini

Procede bene l'attività dell'Infopoint dopo la riapertura avvenuta lo scorso 29 luglio, ad opera della cooperaiva Solidarietà e Sviluppo, vincitrice (unica partecipante) dell'apposito bando.



"Ritengo necessario fare subito un chiarimento - ha esordito il dirigente della cooperativa Alessandro Ghionzoli -, per non dare adito a inutili fraintendimenti. L'associazione e la cooperativa sono due figure distinte, con la seconda che nasce dalla prima, ma se ne differenzia. Entrambe sono comunque senza fini di lucro".



La cooperativa sociale Solidarietà e sviluppo, tra l'altro, gestisce l'accoglienza dei migranti ed è impegnata in questo periodo nella vicenda del centro collettivo di Ponte a Serraglio.

Ma torniamo all'oggetto della conferenza: il ripristino del servizio, avvenuto dopo una tormentata vicenda con protagonisti la Pro Loco (che lo gestiva in precedenza) e l'aministrazione comunale che aveva portato alla temporanea chiusura, è stato apprezzato sia dai turisti che dai residenti.



"Ringrazio il consigliere comunale con delega al turismo Maria Barsellotti - ha dichiarato la presidente della cooperativa Monica Mattei -, che ci ha accompagnato in questo percorso. Tecnicamente ci siamo adoperati per far ripartire il servizio, riuscendo a tenere aperto l'Infopoint tutto l'anno, anche nei mesi invernali".



"L'Infopoint è un servizio del comune - ha precisato Ghionzoli -, e quindi chiederemo sempre il sostegno dell'amministrazione. Ci siamo per altro già attivati per portare avanti contatti con i commercianti e con i rappresentanti comunali di riferimento".



Parola quindi alla dipendente Veronica Minghinelli, per un focus sull'attività del punto informativo: "L'attività dell'Infopoint è imprtante per i turisti, che spesso si appoggiano a noi per organizzare la loro permanenza sul territorio. Le info che diamo non riguardano solo la nostra zona, ma spaziano anche ai territori limitrofi, dalla lucchesia alla Garfagnana, fino alla Montagna pistoiese e alle zone costiere. Ritengo che Bagni di Lucca, con il suo turismo spalmato (grazie anche alle Terme e alle vicine località sciistiche) sui 12 messi dell'anno, possa essere baricentro della promozione per tutta la Media Valle e la Garfagnana".



"A Bagni arrivano turisti da tutto il mondo - ha proseguito -, molti dei quali in cerca delle proprie origini, e per loro l'accoglienza diventa fondamentale".



"Come comune abbiamo scelto la srada del bando - ha affermato Maria Barselloti, consigliere delegato al turismo -, per mettere ordine al sitema. Crediamo molto nel fare sistema, nel lavoro in sinergia con gli altri comuni".



Stimolata poi sui rapporti con la Pro Loco, il soggetto che gestiva in precedenza l'Infopoint, la consigliera ha escluso ogni problematica e garantito la prosecuzione delle attività di competenza. Sempre Ghionzoli poi è intervenuto sul tema: "Siamo disposti a collaborare con tutti, ma personalmente non ho ancora avuto modo di incontrare nessun rappresentante della Pro Loco".