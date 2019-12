Bagni di Lucca



Il comune chiama a raccolta atleti e associazioni: successo per la serata al Teatro Accademico

sabato, 21 dicembre 2019, 11:33

di giuseppe bini

Il comune ha chiamato a raccolta associazioni e atleti che si sono distinti nei vari settori, per una serata di alleria, auguri e riconoscimenti. Grande assente Jasmine Paolini, che in contemporanea, a Torino, stava ricevendo il premio come miglior tennista dell'anno.



Condotta dalla solita sapiente presentazione di Roberto Ragghianti, la manifestazione ha avuto inizio con il discorso del sindaco Paolo Michelini, mentre a seguire, sulle tavole del teatro Accademico, che fino a pochi minuti prima aveva ospitato le recite delle scuole primarie dell'istituto comprensivo di Bagni di Lucca, si sono succeduti tutti i premiati: ben 15 atleti e 22 associazioni.



"E' una grande soddisfazione premiare - ha detto l'assessore allo sport Silvano Salotti -, oltre agli sportivi che stanno portando in giro per ltalia il nome di Bagni di Lucca, anche le società, che si stanno comportando veramente bene".



Parte integrante della serata, con intemezzi tra la consegna dei vari riconoscimenti, le esibizioni dell'associazione Centro studio danza di Fornoli.



"Finalmente siamo riusciti a organizzare questa serata - ha spiegato il sindaco - che i nostri concittadini sportivi si meritavano da tempo. Premiamo questa sera le eccellenze sportive e associative, abbiamo tanto atleti e tante associazioni che ogni anno si distinguono per le loro attività".



Bagni di Lucca riscopre quindi un interesse per lo sport che sembrava sopito negli ultimi anni: poche settimane fa era stata la Pro Loco di Bagni di Lucca Terme, anticipando tutti, ad organizzare una serata per premiare gli atleti che si sono distinti durante l'anno.



Foto di Valerio Ceccarelli