Bagni di Lucca



La giunta Michelini: "2019 positivo per Bagni di Lucca, ora fiducia nel futuro"

lunedì, 16 dicembre 2019, 13:41

L’amministrazione di Bagni di Lucca chiude in modo positivo il 2019. Sono infatti conclusi i lavori alla palestra della scuola Matteo Trenta, eseguiti dalla ditta Guidi Gino S.p.A..

"L'amministrazione comunale - esordisce la giunta guidata dal sindaco Paolo Michelini - vede così sempre più realizzati i propri propositi di messa in sicurezza degli edifici scolastici del Comune. Oltre a quest’opera, sono stati affidati i due lotti di lavoro per la messa in sicurezza della strada comunale che porta alla frazione di Granaiola. I due lotti verranno realizzati grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Toscana. Il primo lotto é di € 250.000 e se lo è aggiudicato la ditta Nutini Costruzioni Srl, il secondo di € 235.000 è in corso di aggiudicazione".

"Inoltre - prosegue l'amministrazione - c’è stato anche l’affidamento tanto atteso dei lavori di completamento dello stabilimento Demidoff, per un importo di 260 mila euro, sempre grazie a fondi della Regione Toscana. L’opera è stata aggiudicata al’Impresa Taddei Massimo. Tutta l’amministrazione si augura così di poter finalmente consegnare alla cittadinanza di Bagni di Lucca un immobile effettivamente fruibile. Come già comunicato alcuni giorni fa, è stato anche affidato il lavoro di ripristino della ringhiera sul ponte all'ingresso del Capoluogo, abbattuta durante un incidente automobilistico. L’incarico è stato assunto dalla ditta Lom-Cer".

"Ma il risultato più sorprendente e incoraggiante di questo dicembre - sottolinea - è l’accordo raggiunto tra Asl e ditta appaltatrice per la realizzazione del tanto atteso centro sociosanitario a Fornoli. Un argomento di discussione da più di 10 anni che oggi con un grande impegno diplomatico da parte dell’Amministrazione vedrà la sua realizzazione. E’ sul futuro di tutta la Media Valle che stiamo investendo con serietà e coinvolgimento costante da più di due anni".

L’assessore Francesca Lenzarini invece ha aggiornamenti sul tema del decoro urbano: "Sono stati affidati i primi lavori di riqualificazione del Parco Contessa Casalini con l’acquisto di nuovi giochi, la pavimentazione anti trauma e una decina di cestini. La ditta che se ne occuperà è la Stebo Ambiente S.r.l. per un importo di 7 mila 920 euro. E’ sempre in corso invece l’affidamento per la parte relativa all’impianto elettrico per un importo di 11 mila 920 euro. Questi interventi sono ormai necessari e li potremo presto realizzare grazie al finanziamento regionale per la riqualificazione dei centri commerciali naturali".

"Questi - spiega l'amministrazione Michelini - sono i risultati di un lavoro attento, lavoro che l’amministrazione porta avanti quotidianamente per la cittadinanza. Per noi amministratori non c'è cosa più bella che vedere il nostro impegno concretizzarsi in opere di valorizzazione e messa in sicurezza del nostro bellissimo territorio di Bagni di Lucca".

Intanto la giunt ainvita tutti i cittadini giovedì 19 alle 21, al Teatro Accademico, per celebrare insieme le associazioni del territori che si impegnano nelle varie discipline sportive. Il consigliere Silvano Salotti ha infatti deciso di riconoscere il lavoro di tutti coloro che investono il proprio tempo e cuore per Bagni di Lucca: "Avere tante attività sportive è un valore aggiunto che rende onore a tutti e soprattutto sostiene il tessuto sociale" ha dichiarato.

"Cogliamo l’occasione - conclude il sindaco e la sua giunta - per augurare a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo. Auguri alle famiglie del nostro territorio, auguri alle nostre Associazioni culturali e di volontariato, auguri alle nostre associazioni sportive. Auguri anche ai nostri anziani, auguri a tutte le persone che sono sole e a quelle che vivono situazioni di disagio. Auguri ai nostri giovani: abbiate fiducia nel futuro".