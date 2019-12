Bagni di Lucca



Partecipazione e Sviluppo: "Un progetto per avvicinare i giovani al volontariato"

lunedì, 23 dicembre 2019, 16:39

Non solo richiedenti asilo. La Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, settore Welfare e Sport, ha finanziato un progetto che l’associazione Partecipazione e Sviluppo, con sede a Bagni di Lucca, ha presentato in risposta all’avviso pubblico per la concessione di contributi in ambito sociale ai soggetti del Terzo Settore per l’anno 2019.



Il progetto “Formazione-Volontariato-Integrazione”, realizzato con il partenariato del Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana, la collaborazione dei comuni di Barga e Pescaglia, e l’apporto di collaborazione specialistica della Cooperativa Sociale Solidarietà e Sviluppo, ha come obiettivo “fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e l’opportunità di un apprendimento permanente per tutti” (Avviso Pubblico Regione Toscana), e in maniera specifica mira a favorire: lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani; la promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento; la promozione e lo sviluppo dell’integrazione sociale e dell’educazione inclusiva.



"Il progetto - ha spiegato Alessandro Ghionzili, presidente dell'associazione Partecipazione e Sviluppo - è iniziato il 10 ottobre e durerà 10 mesi. Dopo la prima fase di progettazione, si è attualmente alla fase della presentazione ai partner e collaboratori, passando con l’inizio del nuovo anno alla fase attuativa, per concludersi nel mese di agosto 2020 con la pubblicazione dei risultati e le prospettive di possibili itinerari formativi permanenti. Si rivolge alla popolazione giovane del territorio coinvolto, studenti di ogni grado, associazioni giovanili, oratori e circoli sportivi e di riflesso alle loro famiglie, agli insegnanti e gli educatori che di volta in volta saranno coinvolti nella fase attuativa".