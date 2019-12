Bagni di Lucca : fornoli



Pd: "Su centro socio sanitario dichiarazioni false della minoranza"

venerdì, 20 dicembre 2019, 15:28

Il circolo Pd di Bagni di Lucca risponde a quanto dichiarato dai consiglieri di minoranza Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", in merito al Centro Socio Sanitario di Fornoli.



"Non nascondiamo la nostra irritazione per le affermazioni rilasciate dai due consiglieri di minoranza - esordisce il Pd -, secondo le quali sarebbero state le amministrazioni Contrucci e Donati a volere per prime la costruzione del Centro Sanitario a Fornoli. Questo che viene detto è falso: soprattutto Claudio Gemignani sa bene che l’amministrazione Contrucci aveva in progetto di costruire in quell’area la sede della polizia stradale. Solo la sollevazione popolare che questa notizia provocò fra i cittadini, fermò questa azione dissennata".



"L'opposizione di centro sinistra - spiega - raccolse a quel tempo oltre 500 firme. Si parla di 15 anni fa, in cui il Centro Socio Sanitario di Fornoli versava in condizioni pietose, in una situazione indegna del vivere civile, nell’indifferenza delle amministrazioni che allora governavano il comune. Probabilmente il consigliere Gemignani ha qualche problema ad esercitare la memoria, ma noi tutti ci ricordiamo lo stato dei servizi sanitari allora erogati a Bagni di Lucca. Le amministrazioni di centrodestra non hanno fatto altro che impoverire questo comune di servizi essenziali. Tanto per rinfrescarci la memoria, a beneficio di tutti ma soprattutto del consigliere Gemignani, ricordiamo il cartello che era stato piantato davanti al terreno dove doveva sorgere la costruzione, in cui stava scritto “Qui verrà realizzato il nuovo Centro Sanitario di Fornoli”: una mano pietosa anonima trascrisse sopra l’anno 2070".



"Ebbene - continua il Pd - il nuovo Centro Socio Sanitario di Fornoli non sorgerà nel 2070, ma molto prima, e sarà pieno di servizi per i cittadini. Le amministrazioni di cui ha fatto parte lo smemorato consigliere Gemignani, che hanno governato il nostro paese per molti anni, non hanno fatto assolutamente nulla. Solo promesse, chiacchere, e nessun risultato. Forse per opportunismo ora ha fiutato il vantaggio elettorale che potrebbe derivare dall’appropriarsi di meriti non suoi. Ma quello che conta è che adesso un concreta speranza si è fatta avanti. Per l’ostinazione dell’assessore ai lavori pubblici Sebastiano Pacini, che appena si é insediato ha ripreso i rapporti con la ditta e la ASL, ha impegnato anima e corpo nella battaglia, superando ogni possibile ostacolo burocratico. Il vicesindaco Sebastiano Pacini non ha mai perso di vista l'obiettivo della costruzione del centro e, grazie al suo interessamento, sono riprese le riunioni e i contatti tra tutti coloro che erano coinvolti. Questa nuova costruzione che sorgerà a Fornoli è una vittoria di tutta la cittadinanza, un punto di riferimento per la nostra valle".



"Ma la domanda che facciamo a Gemignani é - incalza -: perché la ASL ringrazia il vicesindaco Pacini per aver lavorato a stretto contatto con loro affinché si cominciassero i lavori prima possibile, e non le amministrazioni che Gemignani indica come responsabili di questo successo? Già si fanno avanti i predicatori di sventura, che per invidia e rancore, come peraltro succede sempre in questo Ccmune, remano contro. Ma questa volta non vinceranno".



"Il nostro prossimo obiettivo - conclude il Pd - é riportare alcuni servizi sanitari in una struttura sottovalutata come il Susy Clark. Come abbiamo sempre detto anche nelle varie campagne elettorali, uno dei punti più importanti per noi é sempre stato quello di fornire ai nostri cittadini i servizi più efficienti possibili e la salute deve essere al primo posto".