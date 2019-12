Bagni di Lucca



Week-end natalizio: dalla Valle di Babbo Natale fino alla Festa delle Briciole

venerdì, 13 dicembre 2019, 18:25

Il Natale si avvicina e nel comune termale si susseguono le manifestazioni, anche se il maltempo non sembra dare tregua agli organizzatori. Dopo il Presepe vivente di Pieve di Monti di Villa (domenica scorsa) questo fine settimana l'appuntamento è con la Valle di Babbo Natale: due giorni con i mercatini di Natale (apertura dalle ore 10:00) in piazza Bagni alla Villa, e con tante iniziative per i bambini, potranno visitare la casa di Babbo Natale, parlare con lui e portare la letterina. Quarto anno per un'iniziativa, ad ingresso gratuito, in continua ascesa organizzata dal gruppo "A Bagni di Lucca basta poco". Quest'anno la manifestazione ha coinvolto anche i commercianti, mentre i più piccoli, oltre a Babbo Natale, potranno sbizzarrirsi con il truccabimbi e con un simpatico Pony portato dal centro ippico La Riviera. Non manca il risvolto benefico, con la passeggiata dei Babbo Natale che muoverà da Villa Webb domenica 15 alle ore 10:00, il cui ricavato verrà devoluto alla Auser filo d'argento, che aiuta i residenti in difficoltà.



A Fornoli invece domenica torna l'edizione numero otto della Festa delle Briciole, sotto l'organizzazione dell'associazione Il Mammalucco. Presso i locali parrocchiali dalle 14:30 Babbo Natale incontrerà i bambini, mentre già dalla mattina (ore 11:00) apriranno i mercatini artigianali ed artistici. Una delle particolarità sarà la visita al presepe gigante, mentre non mancherà durante il pomeriggio la possibilità di potersi rifocillare con succulenti proposte gastronomiche, dalla pasta fritta alle schiacciatine. Per i bimbi, e non solo, la "novità" di staccarsi per un giorno da tablet e videogames vari, e potersi cimentare (e divertire) con i giochi in legno, i giochi di una volta che ben figurano all'interno di queste manifestazioni natalizie.



G. B.