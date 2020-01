Bagni di Lucca



Ancora rifiuti abbandonati a Montefegatesi, la rabbia degli abitanti

giovedì, 23 gennaio 2020, 18:01

di giuseppe bini

Prosegue la pessima abitudine di abbandonare sacchi di rifiuti lungo le strade, i boschi, le passeggiate nel verde di Montefegatesi: episodi di inciviltà che si ripetono ormai con preoccupante frequenza.



L'allarme arriva ancora una volta dai residenti, che tanto amano e si impegnano per il loro incontaminato territorio. Sulla pagina facebook Montefegatesi Official Page si legge quest'oggi lo sdegno per un nuovo ritrovamento di rifiuti abbandonati.



"Purtroppo stamani risiamo qui a segnalare un altro atto di inciviltà - recita un post -. Come sapete, in paese abbiamo a cuore queste tematiche. Cerchiamo di comportarci nel modo corretto, abbiamo il porta a porta, nel quale tutti gli abitanti (eccetto pochissime eccezioni, di mente chiusa e con scarsa etica morale e civile) si impegnano per farlo funzionare nel modo corretto. Sembrerebbe cosa ovvia, ma spesso non é cosi. Cerchiamo di venire incontro alle esigenze dei turisti, con appositi cestini, i quali vengono gestiti dai paesani con l'aiuto di Base (la società che cura la raccolta dei rifiuti nel comune di Bagni di Lucca, nda). Spesso ripuliamo i nostri boschi".



Quindi il post prosegue con l'attacco, diretto e più che giustificato, verso gli autori di questi comportamenti: "Non accettiamo in nessun modo questi atti di inciviltà. Ora, purtroppo, diventati cosi frequenti. Le foto sono di stamani. Dietro alla parete, luogo di bellissime passeggiate. La scorsa volta se ne interessó direttamente il Comune e chiese ai vigili di controllare se era possibile rintracciare queste persone. Purtroppo, nella società attuale, nonostante ci sia un boom di sensibilità per l'ambiente, l'inciviltà di chi é frustrato é in aumento".



I cittadini si sono attivati subito contattando l'assessore all'Ambiente, per chiedere l'ispezione dei sacchi da parte dei vigili.



"Invitiamo voi tutti - l'appello per cercare di risalire ai responsabili -, gentilmente, a segnalare se avete visto auto in quel tratto, o cose anomale, magari può servire ora o in futuro".



Sempre nella giornata di oggi è arrivata un'altra segnalazione di abbandono di rifiuti, sempre sulle strade della Controneria e in un caso anche del torrente Lima nella zona di Ponte a Serraglio.