Bagni di Lucca



Benigni e Bertieri (Lega): "Ponte delle Catene abbandonato a se stesso"

giovedì, 30 gennaio 2020, 17:22

Il consigliere provinciale "Lega Salvini Premier" Ilaria Benigni, accompagnata dal consigliere comunale di Borgo a Mozzano Yamila Bertieri e dal responsabile enti locali Massimiliano Baldini, si è recata per un sopralluogo al Ponte delle Catene situato a Chifenti, frazione di Borgo a Mozzano.



"In qualità del ruolo che mi compete - afferma Benigni - ho avuto immenso piacere di toccare con mano e verificare in che condizioni verte il ponte e sono rammaricata nel vedere che nonostante la ristrutturazione del 2003 la struttura verte in condizioni disastrose, rasentando il limite della sicurezza. Lo scorso agosto l'assessore Profetti, del comune di Borgo a Mozzano, ci aveva rincuorato dichiarando anche, a mezzo stampa, che era stato presentato dall'amministrazione provinciale di Lucca, in sinergia con il il comune di Bagni di Lucca, un progetto di ristrutturazione della pavimentazione del Ponte e che a tal fine la provincia aveva stanziato 200 mila euro per poter ridare il lustro meritato a suddetto Ponte".



"Condividiamo e appoggiamo l'idea del restauro - affermano Benigni e Bertieri - poiché è un peccato vedere un'opera strutturale come questa classificata tra i ponti più belli del mondo abbandonata a se stessa ma, la cosa che a noi ci sta maggiormente a cuore è avere maggiori informazioni sulle tempistiche di inizio e sugli interventi che verranno fatti. A tal proposito presenteremo un'interrogazione sia all'ente comunale di Borgo a Mozzano, sia alla provincia di Lucca per conoscere l'evoluzione del progetto, quali saranno le misure adottate per la messa in sicurezza della pavimentazione e una più solida fruizione".



"Secondo noi - concludono i due consiglieri - la struttura merita di essere mantenuta in uno stato ottimale in primis per i cittadini che ne usufruiscono e valorizzata in quanto è un fiore all'occhiello, sia sotto un punto di vista storico-culturale, sia di accentramento turistico che gioverebbe a tutte le attività commerciali presenti sul territorio, avendone avuto un grande riscontro grazie alla disponibilità interlocutoria dei cittadini".