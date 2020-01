Bucciarelli (ISREC): "Targa danneggiata, fatto inaudito nei giorni della memoria"

Altri articoli in Bagni di Lucca

mercoledì, 29 gennaio 2020, 12:05

L'amministrazione comunale è venuta a conoscenza del vile gesto compiuto da ignoti sulla lapide posta al ex Grande Albergo a Bagni Caldi il 23 gennaio 2018, in memoria dell'utilizzo di tale luogo come sede di internamento tra il 1943 ed il 1944

mercoledì, 29 gennaio 2020, 10:38

Atto di vandalismo alla targa apposta in memoria di quello che fu definto campo di concentramento provinciale per ebrei, di Bagni di Lucca: nelle strutture dell'ex Grande Albergo "Le Terme" situato ai Bagni Caldi, per due mesi (dicembre 1943 e gennaio 1944) videro l'internamento di ebrei italiani e stranieri

martedì, 28 gennaio 2020, 18:08

Dopo una segnalazione siamo stati personalmente a controllare la situazione di pericolo che si è verificata sul marciapiede che costeggia il torrente Lima, a Ponte a Serraglio

lunedì, 27 gennaio 2020, 17:17

Questa mattina, presso il Teatro Accademico di Bagni di Lucca, si è svolta l'iniziativa conclusiva delle celebrazioni per la Giornata della Memoria con la visione del bellissimo film documentario "80 Anni Dopo"

sabato, 25 gennaio 2020, 11:42

Si terrà domenica 17 maggio la 19esima edizione della Gran fondo di mountain bike organizzata dalla Jurassic Bike. Presentate anche le iniziative collaterali

venerdì, 24 gennaio 2020, 19:43

Il primo importante passo è stato compiuto, e vede il sinergico coinvolgimento di quattro attori principali: la Soprintendenza, il comune di Bagni di Lucca, l'Università di Pisa e naturalmente gli abitanti di Vico