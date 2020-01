Bagni di Lucca



Casa della Salute a Fornoli: aperto il cantiere

martedì, 14 gennaio 2020, 15:43

di daniele venturini

Sono partiti i lavori per una Casa della Salute che sarà moderna, tecnologicamente avanzata e completamente accessibile. E’ stato infatti ufficialmente aperto oggi (14 gennaio) il cantiere per la realizzazione del nuovo distretto di Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca.

Erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini con i suoi più stretti collaboratori ed il direttore del dipartimento tecnico e patrimonio dell’Azienda USL Toscana nord ovest Nicola Ceragioli, che insieme al direttore di Zona Distretto della Valle del Serchio Franco Chierici che ha seguito il percorso per l’Asl.

Erano presenti anche i rappresentanti della società costruttrice Coppi, che è subentrata nel contratto, con atto notarile, all'impresa precedentemente incaricata e che realizzerà il nuovo centro socio sanitario, su progetto dello studio dell’architetto Francesco Rondina, anch’egli presente all’apertura del cantiere.

La nuova sede si svilupperà su quasi 700 metri quadrati, e si svilupperà in due zone, una per le attività sanitarie dell’Azienda sanitaria (prelievi, ambulatori specialistici, etc.) ed una per i medici di famiglia. Sarà a disposizione degli operatori anche una sala riunioni. Il Distretto dovrebbe essere operativo tra 14 mesi ( primavera 2021).

In più ci sarà anche una parte commerciale, che sarà gestita dalla ditta costruttrice.

Lo sviluppo dei locali di tipo sanitario su un unico piano permetterà la completa accessibilità della struttura, che sarà anche molto moderna e tecnologica.

La sede sarà infatti costruita con criteri antisismici e secondo quanto indicato dall’accreditamento sanitario. Sarà anche dotata di tutti gli apprestamenti previsti dalla normativa sul risparmio energetico. L’investimento per l’Asl è di circa un milione di euro.