Crepe nell'asfalto con vista sulla Lima: le nostre foto

lunedì, 27 gennaio 2020, 17:17

Questa mattina, presso il Teatro Accademico di Bagni di Lucca, si è svolta l'iniziativa conclusiva delle celebrazioni per la Giornata della Memoria con la visione del bellissimo film documentario "80 Anni Dopo"

sabato, 25 gennaio 2020, 11:42

Si terrà domenica 17 maggio la 19esima edizione della Gran fondo di mountain bike organizzata dalla Jurassic Bike. Presentate anche le iniziative collaterali

venerdì, 24 gennaio 2020, 19:43

Il primo importante passo è stato compiuto, e vede il sinergico coinvolgimento di quattro attori principali: la Soprintendenza, il comune di Bagni di Lucca, l'Università di Pisa e naturalmente gli abitanti di Vico

venerdì, 24 gennaio 2020, 08:39

Giovanni Ricci, presidente provinciale dei giovani di Forza Italia Lucca, interviene in merito alla vicenda che ha riguardato nei giorni scorsi alcuni giovani attivisti locali del gruppo “Un futuro per Bagni di Lucca” e del partito di centro destra “Fratelli d’Italia”

giovedì, 23 gennaio 2020, 18:01

L'allarme arriva ancora una volta dai residenti, che tanto amano e si impegnano per il loro incontaminato territorio. Sulla pagina facebook Montefegatesi Official Page si legge quest'oggi lo sdegno per un nuovo ritrovamento di rifiuti abbandonati

giovedì, 23 gennaio 2020, 11:09

Il Lions Club Garfagnana, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca e la Fondazione Michel De Montaigne organizza un incontro informativo presso la biblioteca comunale Adolfo Betti