Epifania: all'Accademico lo spettacolo della Croce Rossa

sabato, 4 gennaio 2020, 14:46

di giuseppe bini

In occasione della Befana sarà Cappuccetto Rosso a ripercorrere dieci anni di spettacoli realizzati dai volontari della locale Croce Rossa.



Quest'anno i volontari della Croce Rossa celebrano il decimo spettacolo messo in scena, e Arnaldo Domenici, colui al quale spetta l'onere e l'onore di scrivere e dirigere, ha pensato di prendere il personaggio del primo spettacolo, appunto Cappuccetto Rosso, e di affidargli il compito di ripercorrere scene e personaggi dei lavori precedenti.



Ecco quindi che la protagonista incontra uno ad uno tutti gli altri personaggi che hanno caratterizzato gli spettacoli di questi anni: da Pinocchio a Biancaneve, dai Flintstones ai Puffi, da Cenerentola alla Sirenetta, passando per La Bella e la Bestia e per la Lampada di Aladino. La soprresa arriverà in fondo al "viaggio", quando Cappuccetto incontrerà proprio la Befana, che non mancherà di portare un piccolo dono per tutti i bambini.



La rappresentazione, ingresso libero al Teatro Accdemico di Bagni di Lucca lunedì 6 gennaio alle ore 15:30, è realizata grazie alla passione, all'impegno e all'ingegno dei volontari della Croce Rossa, che dal mese di settembre stanno allestendo lo spettacolo, naturalmente senza trlasciare gli impegni istituzionali, un impegno sociale e sanitario costante a favore della comunità.