Bagni di Lucca



Esito carotaggi e piscine, minoranza incalza la giunta

domenica, 5 gennaio 2020, 08:43

Doppia interpellanza presentata dal gruppo di opposizione "Un futuro per Bagni di Lucca", composto da Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, rispettivamente su esito carotaggi e lavori e bando piscine.



La prima è rivolta all'assessore ai lavori pubblici: "Chiediamo che il consiglio - scrivono i due consiglieri - venga informato sull'esito dei carotaggi in atto alla scuola di San Cassiano e alla frazione di Livizzano e di sapere cosa intenda fare l'amministrazione in caso di esito positivo o negativo dei carotaggi".

La seconda interpellanza invece è diretta all'assessore al patrimonio e riguarda i lavori alle piscine, coperte e non, e al bando da fare per l'affidamento- "Chiediamo di sapere - conclusono - a che punto è il bando di affidamento per la stagione ventura; lo stato dell'arte sui lavori alle piscine coperte e i motivi per cui gli stessi ancora non sono partiti, con un ritardo rispetto a quanto comunicato in consiglio, di ben, ad oggi, sei mesi; e, infine, i motivi per cui si è dovuti intervenire due volte in due anni per il rifacimento dei depositi vicino alla piscina con trampoli, riaprendo anche la pavimentazione. Le piscine sono, per noi, un punto importante di sviluppo turistico e sportivo per la nostra cittadina. Per questo, riteniamo ogni ulteriore ritardo nei lavori, oltremodo dannoso".