Bagni di Lucca



Il comune di Bagni di Lucca assume un responsabile di area tecnica

lunedì, 13 gennaio 2020, 15:32

Contratto a tempo determinato di un anno, rinnovabile: necessaria laurea e iscrizione all'albo degli ingegneri o degli architetti, con relativa abilitazione all'esercizio.

Il comune di Bagni di Lucca ha pubblicato una selezione per il conferimento di un incarico di responsabile di area tecnica, part time al 50 per cento. Il trattamento economico spettante è quello previsto dal CCNL del Comparto regioni autonomie locali, per il personale della categoria giuridica D, posizione economica D1.

Gli interessati devono far pervenire domanda in carta semplice, allegando curriculum e documento di identità, entro e nonoltre le ore 13 del 20 gennaio 2020. E' possibile consegnare diretta a mano all'Ufficio protocollo dell'ente, oppure inviare per posta certificata all'indirizzo comunedibagnidilucca@postacert.toscana.it.

Moduli e informazioni sono scaricabili sul sito del comune di Bagni di Lucca.