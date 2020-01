Bagni di Lucca



La Chiesa della Madonna di Refubbri, un altro gioiello abbandonato

giovedì, 2 gennaio 2020, 16:53

di simone pierotti

La Valle del Serchio offre tante bellezze ed attrazioni non soltanto naturalistiche e ambientali ma anche storiche e architettoniche. Molto spesso si trovano in luoghi periferici e decentrati e, a causa del loro inutilizzo, finiscono nell’incuria completa. Sono piccoli capolavori che il tempo e il naturale percorso della natura rischiano di far scomparire.

Esiste un progetto fotografico, curato da Daniel Santucci e Davide Pardini, dal titolo "I Tre obsoleti", progetto no profit per la valorizzazione e conoscenza dei luoghi abbandonati che vengono raccolti in un blog. Tra le segnalazioni più recenti, quella della Chiesa della Madonna di Refubbri.

Si trova a Guzzano di Bagni di Lucca, oltrepassando il torrente di Refubbri (da cui il nome). Il luogo risale al 1601 come viene riportato inciso su di un lato della facciata ed era frequentato da importantissimi poeti inglesi dell'800 come Elizabeth Barret Browning. Oggi questo luogo nonostante la sua grande importanza storica è stata lasciata nel più completo abbandono, come potrete vedere dalle immagini, una vera e propria giungla lasciata in balia dell'abbandono, ed è un peccato.