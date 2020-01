Lieve scossa di terremoto con epicentro Bagni di Lucca

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 21 gennaio 2020, 16:14

Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, consiglieri di opposizione del gruppo “Un futuro per Bagni di Lucca”, intervengono per chiarire una volta per tutte la loro posizione in merito alla realizzazione del centro socio sanitario di Fornoli

lunedì, 20 gennaio 2020, 18:15

Sta scoppiando un putiferio dopo che alcuni esponenti politici del territorio di Bagni di Lucca e della Valle del Serchio hanno reso nota una vicenda avvenuta proprio in questi giorni nel territorio termale

venerdì, 17 gennaio 2020, 13:01

La considerazione arriva dal capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti, chiamato in causa dal sindaco di Bagni di Lucca in occasione dell'inaugurazione del cantiere che dovrà realizzare il Centro sanitario a Fornoli, frazione del comune che lo attende dal 2006

venerdì, 17 gennaio 2020, 11:16

Anche quest’anno Bagni di Lucca si impegna per il Giorno della Memoria e il Ricordo con vari eventi con protagonisti gli alunni dell’Istituto Comprensivo

mercoledì, 15 gennaio 2020, 19:21

Claudio Gemignani, consigliere del gruppo d’opposizione “Un futuro per Bagni di Lucca”, a nome anche della collega Laura Lucchesi, ha voluto, tramite una diretta dalla pagina ufficiale del gruppo, fare alla popolazione un resoconto di questi due anni di attività, affrontando temi spinosi

martedì, 14 gennaio 2020, 16:18

La scorsa settimana sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza di porzioni di tetto del fabbricato denominato Villa Fiori a Ponte a Serraglio