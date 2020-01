Bagni di Lucca



Minacce a giovani attivisti: scoppia la polemica a Bagni di Lucca

lunedì, 20 gennaio 2020, 18:15

di simone pierotti

Sta scoppiando un putiferio dopo che alcuni esponenti politici del territorio di Bagni di Lucca e della Valle del Serchio hanno reso nota una vicenda avvenuta proprio in questi giorni nel territorio termale.

Alcuni giovani attivisti locali del gruppo “Un futuro per Bagni di Lucca” e del partito di centro destra “Fratelli d’Italia” sarebbero stati, da quanto ci è stato riferito, pesantemente offesi e minacciati sulla pagina facebook del gruppo stesso. In particolare i commenti denigratori sarebbero avvenuti dopo la pubblicazione di una foto da parte del consigliere comunale Claudio Gemignani, nella quale si ritraeva insieme a questi tre giovani, sottolineando come gli stessi si fossero avvicinati alla politica e all’impegno civico.

Lo stesso Gemignani, insieme all’altro consigliere del gruppo “Un futuro per Bagni di Lucca”, Laura Lucchesi, ci spiega cosa è successo: “Tutto è nato da una foto scattata all’interno della nostra sede. Tra i vari commenti, chi di plauso, chi magari ironico, c’è stato un intervento di una persona che ha pesantemente offeso e minacciato questi ragazzi. Siamo profondamente colpiti da questo atteggiamento e dispiaciuti che giovani che spontaneamente decidono di impegnarsi per la politica e la comunità, vengano attaccati”.

“Non è poi un caso isolato – proseguono – ma si tratta di un’escalation di offese nei nostri confronti, tanto che abbiamo deciso di non rimanere inermi e rispondere per vie legali. Personalmente ero stato recentemente offeso e ho denunciato l’accaduto alle autorità competenti. Consiglierò i ragazzi di fare altrettanto: le frasi incriminate, pubblicate sul noto social network, sono state da noi cancellate ma le abbiamo salvate”.

Intanto stanno arrivando le reazioni pubbliche da parte di esponenti politici del territorio. Manuele Domenici, coordinatore comunale di Fratelli d'Italia di Bagni di Lucca: “Esprimo, a nome mio e di tutto il gruppo, la piena solidarietà ai nostri giovani iscritti. I nostri ragazzi sono stati offesi e minacciati solo perché ritratti in una foto scattata nella sede di Fratelli d'Italia. Credo che questi comportamenti vadano condannati in qualsiasi forma perché ognuno ha il diritto di avere il proprio pensiero e i propri principi esprimendoli liberamente. In giornata provvederemo ad avvisare le autorità competenti”.

Luigi Pellegrinotti, commissario della Lega sezione MediaValle Garfagnana: “Esprimo vicinanza a nome mio e della sezione, a G. B., G. P. e al loro amico iscritti al gruppo Fratelli di Italia Bagni di Lucca, per le offese ricevute. È ingiustificabile, nel 2020, qualsiasi azione minacciosa nei confronti di chi ha un pensiero diverso dal nostro. La Costituzione Italiana riconosce e garantisce la libertà di pensiero, quindi sono azioni da condannare e da denunciare quelle esercitate da coloro che non rispettano i principi altrui”.