Bagni di Lucca



Ricci (FI Giovani): "Minacce a attivisti, condanno l'episodio"

venerdì, 24 gennaio 2020, 08:39

Giovanni Ricci, presidente provinciale dei giovani di Forza Italia Lucca, interviene in merito alla vicenda che ha riguardato nei giorni scorsi alcuni giovani attivisti locali del gruppo “Un futuro per Bagni di Lucca” e del partito di centro destra “Fratelli d’Italia” (leggi qui).



"Sono venuto a conoscenza in questi giorni - esordisce Ricci - del caso a Bagni di Lucca, dei ragazzi che sono stati minacciati. È assolutamente impensabile, in un paese democratico, che si possa arrivare a tanto solo perché si vuole esprimere un'idea, un pensiero".



"Siamo in una situazione - spiega - in cui chi la pensa diversamente da quella che si definisce la "maggioranza politica del paese" (in teoria, ma in pratica minoranza politica), viene attaccato con le peggiori frasi denigratorie".



"Mi unisco a chi in questi giorni è andato in sostegno della lista "Un futuro per Bagni di Lucca" - conclude Ricci -; principalmente sono vicino ai coordinatori Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, condannando a nome dei giovani di Forza Italia l'atto".