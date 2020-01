Bagni di Lucca



Rimossi rifiuti abbandonati a Montefegatesi

lunedì, 13 gennaio 2020, 11:48

Alcuni giorni fa l'amministrazione comunale ha provveduto, dietro segnalazione di alcuni cittadini, alla rimozione di due secchi di immondizia ed altri rifiuti sparsi sotto la piazzola di sosta in loc. Al Cassero di Montefegatesi.



“Una ulteriore dimostrazione, - ha dichiarato l'assessore all'ambiente Antonio Bianchi -, dell'impegno che questa amministrazione pone nel contrastare l'inciviltà di coloro che abbandonano i rifiuti ovunque, deturpando così il nostro meraviglioso territorio. Spesso purtroppo l'inciviltà di poche persone vanifica l'impegno di tutti coloro che si prodigano quotidianamente per mantenere pulito l'ambiente”.



I sacchi sono stati portati all'isola ecologica di Lugliano per essere ispezionati all'interno in presenza dei vigili e quindi verificare la possibilità di risalire ai trasgressori per una adeguata sanzione amministrativa.