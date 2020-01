Sacchetti di rifiuti abbandonati nel bosco a Montefegatesi

Altri articoli in Bagni di Lucca

giovedì, 2 gennaio 2020, 16:53

Esiste un progetto fotografico, curato da Daniel Santucci e Davide Pardini, dal titolo "I Tre obsoleti", progetto no profit per la valorizzazione e conoscenza dei luoghi abbandonati che vengono raccolti in un blog. Tra le segnalazioni più recenti, quella della Chiesa della Madonna di Refubbri

lunedì, 30 dicembre 2020, 17:46

I consiglieri comunali della lista "Un futuro per Bagni di Lucca", Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, hanno presentato un'interpellanza con risposta e scritta e in consiglio comunale riguardo la nuova gestione del circolo "Il Risveglio" di Vico Pancellorum

venerdì, 27 dicembre 2019, 16:09

Il contest promosso dal comune di Bagni di Lucca, mirato ad incentivare i commercianti a concorrere a creare atmosfera natalizia attraverso l'addobbo dei propri punti vendita, ha riscosso un discreto successo

lunedì, 23 dicembre 2019, 16:39

La Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, settore Welfare e Sport, ha finanziato un progetto che l’associazione Partecipazione e Sviluppo, con sede a Bagni di Lucca, ha presentato in risposta all’avviso pubblico per la concessione di contributi in ambito sociale ai soggetti del Terzo Settore per...

domenica, 22 dicembre 2019, 12:14

Così i consiglieri Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca - Gemignani Sindaco" rispondono al Pd

sabato, 21 dicembre 2019, 11:33

Il comune ha chiamato a raccolta associazioni e atleti che si sono distinti nei vari settori, per una serata di alleria, auguri e riconoscimenti. Grande assente Jasmine Paolini, che in contemporanea, a Torino, stava ricevendo il premio come miglior tennista dell'anno