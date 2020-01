Bagni di Lucca



Sfregio simbolo Anpi, la giunta condanna l'episodio

mercoledì, 29 gennaio 2020, 12:05

L'amministrazione comunale è venuta a conoscenza del vile gesto compiuto da ignoti sulla lapide posta al ex Grande Albergo a Bagni Caldi il 23 gennaio 2018, in memoria dell'utilizzo di tale luogo come sede di internamento tra il 1943 ed il 1944.



"Il sindaco e l'amministrazione - si legge nella nota - condannano quanto avvenuto ascrivendolo ad un vero e proprio oltraggio alla memoria, aggravato dal fatto che il gesto è stato compiuto proprio nel periodo in cui si celebra la Giornata della Memoria. Ci prodigheremo insieme alle altre istituzioni al ripristino della targa danneggiata. Occorre combattere e ribadire la nostra ferma volontà di formare argine alle sempre più evidenti forme di negazionismo e oltraggio alla memoria. La storia insegna che non bisogna ignorare nemmeno il più piccolo gesto di ignoranza".