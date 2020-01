Bagni di Lucca



Tanti appuntamenti per celebrare la "Giornata della Memoria"

lunedì, 27 gennaio 2020, 17:17

Questa mattina, presso il Teatro Accademico di Bagni di Lucca, si è svolta l'iniziativa conclusiva delle celebrazioni per la Giornata della Memoria con la visione del bellissimo film documentario "80 Anni Dopo". Il filmato è stato realizzato da Roberto Carli e Roberta Massei ed è un'importantissima testimonianza che racconta la storia di Davide e Dante, due militari deportati nei campi di prigionia tedeschi.

L'amministrazione ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione degli appuntamenti degli scorsi giorni: "Il ringraziamento più grande va a Daniela Pieri e Davide Massei, due splendide persone che hanno voluto condividere la propria storia con i giovani delle scuole di Bagni di Lucca. Le loro testimonianze ci ricordano con forza che tutti noi dobbiamo lavorare per non disperdere la memoria e diffondere la consapevolezza storica.

Le iniziative sono state realizzate con la collaborazione dell'ANPI locale e il sostegno del presidente provinciale Filippo Antonini: la collaborazione tra comune e questa associazione é estremamente importante per la conservazione della memoria del territorio.

Un grazie ai relatori dell'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea, Carlo Giuntoli, Mario Regoli e Nicola Barbato, che con i loro interventi hanno arricchito culturalmente le nostre iniziative.

Un grazie di cuore anche a Sergio Talenti per il suo intervento ed a Emanuela Ambrogi per la grande sensibilità dimostrata verso il tema.

Grande l'attenzione dimostrato dal corpo docenti del nostro Istituto Comprensivo che ringraziamo per il lavoro quotidiano con i nostri giovani. Ringraziamo anche il Dirigente Scolastico Francesco Feola, presente ad ognuna delle iniziative.

La memoria è importante e va sempre tutelata. Queste iniziative sono per l'amministrazione comunale un'appuntamento fisso per riflettere insieme sul passato, ma soprattutto sul futuro, per fare in modo che certi avvenimenti non accadono più".