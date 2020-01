Bagni di Lucca



Teatro della Scuola, Gemignani e Lucchesi interpellano la giunta

lunedì, 6 gennaio 2020, 08:33

I consiglieri comunali della lista "Un futuro per Bagni di Lucca", Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, sollecitati anche da alcuni cittadini preoccupati, hanno presentato un'interpellanza all'amministrazione comunale in merito alla manifestazione Teatro della Scuola, sulla base anche di quanto scritto on line sul sito "Home – Teatro scuola", dal titolo "anno sabbatico 2020", curato da Chiara Wanda Maio "Wanda Circus", dove viene detto, tra le altre affermazioni, che "Ora, dopo tre lunghi mesi di silenzio da parte degli organi amministrativi, siamo costretti a malincuore a rinunciare alla direzione e organizzazione".



L'interpellanza è rivolta in particolare al consigliere delegato alle manifestazioni: "Chiediamo come l'amministrazione intenda svolgere, indicativamente, la manifestazione per l'anno 2020 - spiegano i due consiglieri -: programma culturale, programmazione economica (ad esempio, oltre a una parte degli emolumenti degli amministratori destinati, che non crediamo sufficienti, dove verranno reperite le altre entrate); chi intenda cercare per la direzione artistica (non importa chi, ma la qualità della stessa); se alla luce di quanto pubblicato sul sito on line, non si pensi di essere in ritardo per una dignitosa organizzazione della manifestazione; manifestazione tra le più importanti del nostro amato comune; se non sia il caso, evitando criticità passate, che l'amministrazione comunale non pensi a un modo concreto per coinvolgere tutte le realtà del territorio, dagli esercizi pubblici, ai ristoratori, alle associazioni, etc. ; il motivo di questo silenzio da parte dell'amministrazione nonostante le dichiarazioni di cui sopra".

"Per il nostro gruppo, per noi due consiglieri - concludono -, il Teatro della Scuola, è un evento importante, che necessita tutti gli sforzi possibili per la sua ottima riuscita".