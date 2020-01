Bagni di Lucca



Teatro Scuola, Michelini: "Nessun anno sabbatico da parte dell’amministrazione"

martedì, 14 gennaio 2020, 10:26

L'amministrazione comunale di Bagni di Lucca, guidata dal sindaco Paolo Michelini, interviene in merito alla Rassegna Teatro Scuola rispondendo alle critiche dell'opposizione.



"Ogni anno - esordisce l'amministrazione - il lavoro per dare vita alla Rassegna Teatro Scuola è complesso e parte all’interno dell’ente. Come tutti coloro che sono e sono stati amministratori sanno le tempistiche degli enti pubblici sono scandite dal bilancio ed a mesi l’amministrazione sta lavorando alla sua predisposizione, compito non semplice viste le note difficoltà finanziarie che caratterizzano il comune di Bagni di Lucca".



"Il risultato di questo lavoro - spiega - è proprio la delibera N° 199 del 23/12/2019 che destina una parte dell’indennità del sindaco e degli assessori alla realizzazione della Rassegna Teatro della Scuola 2020, ma non solo l’indirizzo è pluriennale il che significa che tale impegno è già garantito anche per il 2021 e il 2022. Scelta che garantirà, per la prima volta dalla nascita della rassegna, una base di bilancio anticipata. Questo significa un impegno concreto da parte dell’amministrazione per il progetto della rassegna non solo per quest’anno, ma per i suoi prossimi due anni di mandato".



"Non è possibile - incalza la giunta - dubitare della volontà dell’amministrazione Michelini verso i progetti culturali perché mai le iniziative del nostro comune hanno ricevuto tanto sostegno e ottenuto tanta partecipazione come negli ultimi due anni e mezzo. Le ultime due edizioni della Rassegna Teatro Scuola sono state innovative e hanno visto una grandissima partecipazione grazie alla collaborazione con il Wanda Circus. Quest’anno la volontà è sempre la stessa, ma la formula per la realizzazione si è dovuta adattare alle esigenze del bilancio dell’ente che rimane la priorità degli amministratori".



"Certo è facile fare l’opposizione ed essere sempre pronti a puntare il dito - conclude l'amministrazione -, il più delle volte sulla base di informazioni incomplete e faziose, con il solo scopo di fare polemica; più difficile è fare l’amministratore e considerare tutti i fattori che compongono le questioni e tutelare l’interesse di tutti i cittadini di Bagni di Lucca. In conclusione, non ci sono dubbi per l’amministrazione di Bagni di Lucca la Rassegna Teatro Scuola si realizzerà come ormai da ventisette anni a questa parte".