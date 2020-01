Bagni di Lucca



Tennis: nuovo best ranking per Jasmine Paolini

martedì, 7 gennaio 2020, 12:04

di giuseppe bini

Dopo la partecipazione allo Shenzen Open, che ha visto la tennista di Bagni di Lucca rimediare una vittoria e una sconfitta sul cemento cinese, la nuova classifica Wta colloca la Paolini alla posizione numero 94, più due quindi rispetto all'inizio del torneo.



In terra cinese (torneo Wta international da 775 mila euro di montepremi) Jasmine ha debuttato nell'incontro risultato vincente contro la connazionale Martina Trevisan (le due si ritroveranno con la maglia azzurra in Fed Cup), per poi arrendersi il giorno sucessivo alla statunitense Nicole Gibbs in appena 53 minuti di gioco, col risutato di 2 set a zero, vedendo così sfumare la possibilità di accedere al main draw del torneo.



Tuttavia dalla nuova classifica Wta pubblicata ad inizio settimana, scopriamo un nuovo piccolo importante passo in avanti per latennista della valle del Serchio, che scala ancora la stessa di due posizioni, attestandosi al numero 94, con 688 punti, e deve guardarsi seriamente le spalle dalle inseguitrici, come la spagnola Badosa Gibert Paula, che segue a ruota ad un solo punto di distanza. Entra nelle prime 100 anche l'altra italiana Camila Giorgi, numero 99 del ranking.



Jasmine Paolini intanto (insieme alla Giorgi) è ammessa al tabellone principale degli Australian Open 2020, torneo del Grande Slam, anche se, a causa dei devastanti incendi che stanno letteralmente mettendo in ginocchio l'Australia, l'opportunità di far comunque svolgere il torneo di Melbourne (qualificazioni a partire dal 14 gennaio e tabellone principale dal 20) regolarmente, è ancora in forte dubbio.