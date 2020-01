Bagni di Lucca



Torna a maggio l'atteso Gran Tour del Pratofiorito: 42 km e 1420 m di dislivello

sabato, 25 gennaio 2020, 11:42

di giuseppe bini

Si terrà domenica 17 maggio la 19esima edizione della Gran fondo di mountain bike organizzata dalla Jurassic Bike. Presentate anche le iniziative collaterali.



Dopo il successo dello scorso anno, che tra l'altro vide la vittoria dell'atleta locale Nicola Oliani, e quando la pioggia non fermò la sapiente macchina organizzativa, sale l'attesa per la gara di 42 km valida come Campionato regionale CSAIn Gran Fondo di MTB.



Previste due tipologie di percorso: uno di 42 km che prevede un'ascesa verso il Pratofiorito con un dislivello di ben 1420 metri, e un secondo più corto, di 25 km, che revede un dislivello di 812 metri.



Interessanti anche gli eventi collaterli: sabato 16 maggio, nel pomeriggio è in programma un'escursione guidata in e-bike sul percorso della gara, con degustazione di prodotti locali (gratuita), mentre nelle mattine sia del sabato che del giorno della gara (domenica 17 maggio), grazie alla collaborazione con il Lions Club Garfagnan e all'iniziativa "Medici in piazza" si potranno fare gratuitamente visite specialistiche effettuate da medici qualificati.



Tanti i soggetti che collaborano alla realizzazione della gara, valevole per i circuiti Colline Toscane, Trofeo MTB Bagni di Lucca & Trofeo Alta Toscana MTB: CSAIn Ciclismo, CRI comitato di Bagni di Lucca, Gruppo Alpini Bagni di Lucca, Centro RAP (Ragazzi Attivi in Pace), Polisportiva di Bagni di Lucca, Pro-Loco di Bagni di Lucca , Donatori di Sangue di S. Cassiano, Circolo ARCI Montefegatesi e Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo.