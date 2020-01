Bagni di Lucca



Torna il "Cineclub" alla Chiesa Inglese di Bagni di Lucca

venerdì, 3 gennaio 2020, 15:16

di giuseppe bini

Dieci film che inducono ad altrettanti momenti di riflessione: filosofie a confronto per una rassegna dall'elevato valore culturale.



Da giovedì 9 gennaio 2020, alle ore 21.15, riparte quindi il Cineclub alla chiesa Inglese di Bagni di Lucca. L’undicesima edizione della manifestazione, organizzata dalla Fondazione Culturale Michel de Montaigne di Bagni di Lucca e affidata a Pier Dario Marzi del cineforum Ezechiele 25,17 di Lucca, presenta un percorso cinematografico articolato e variegato che si propone di offrire la visione di film di buona qualità analizzati ed approfonditi dall’esperto di cinema.



Come ha spiegato il presidente della Fondazione de Montaigne, professor Marcello Cherubini, quest’anno il filo rosso che lega i dieci film scelti è quello di offrire 10 sguardi diversissimi tra loro su realtà anche distanti del nostro mondo, offrendo l’opportunità di riflettere su altrettante filosofie di vita. Ogni film è dunque portatore di uno sguardo sul mondo, sia esso ad altezza di bambino (Cafarnao che verrà presentato il 16 gennaio), o quello di un emarginato (Dogman del 27 febbraio), o ancora quello di due anime profondamente diverse nell’America razzista degli anni Sessanta in Green Book.



Ogni film sarà occasione per un leggero ma significativo accostamento ad un motivo filosofico particolare, come in Captain Fantastic e il suo legame con l’utopia di un modello diverso di educazione dei figli, o come con Hannah Arendt (film proiettato in occasione della serata della Memoria della Shoah) e la conoscenza della più importante filosofa del ventesimo secolo, o ancora con Il sacrificio del cervo sacro che è una potente riflessione sulla presenza – assenza del sacro nel nostro mondo.



Non mancano film più leggeri ma altrettanto capaci di stimolare proficue riflessioni, come Gli sdraiati, commedia italiana che descrive il contemporaneo rapporto generazionale tra genitori e figli adolescenti, o il divertente film francese Non ci resta che vincere i cui attori sono portatori di handicap protagonisti di una avventura sportiva sui generis. Nel mezzo troviamo, la sera del 30 gennaio, un doveroso omaggio a due mostri sacri del nostro cinema che nel 2020 avrebbero compiuto 100 anni, ovvero Federico Fellini e Alberto Sordi di cui viene presentato il capolavoro I vitelloni.



Infine, in occasione delle giornate dedicate alla Festa della Donna, giovedì 5 marzo sarà proiettato il film Cosa dirà la gente che affronta il drammatico problema di una integrazione mai pienamente raggiunta da una sedicenne di origini pachistane.



Ce n’è insomma per tutti i gusti in queste impegnative ed interessanti serate, all’insegna non solo del buon cinema, ma anche all'insegna dello stare insieme e della convivialità.