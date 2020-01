Bagni di Lucca



Uso consapevole della rete: incontro in biblioteca per ragazzi e genitori

giovedì, 23 gennaio 2020, 11:09

Il Lions Club Garfagnana, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca e la Fondazione Michel De Montaigne organizza un incontro informativo presso la biblioteca comunale Adolfo Betti.



Si intitola "Interconnettiamoci... ma con la testa!", l'incontro in programma sabato mattina, alle ore 10:30, rivolto a bambini, ragazzi, genitori e docenti per sviluppare consapevolezza dei rischi inerenti all'uso indiscriminato, spesso eccessivo e compulsivo di internet.



Una tematica di stretta attualità che mette ogni giorno in apprensione soprattutto i genitori, preoccupati dei pericoli che si nascondono nei meandri del web, e in cui i giovani (ma anche i bambini) possono incorrere spesso a loro insaputa.



In questo incontro alla biblioteca comunale di Bagni di Lucca (via Evangelina Wipple) verranno quindi analizzati i rischi legati all'uso della rete e analizzati quali sono gli strumenti e i comportamenti da adottare per una navigazione sicura.



L'incontro è aperto a tutta la popolazione.



Giuseppe Bini