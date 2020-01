Bagni di Lucca



Villa Fiori, partiti i lavori di messa in sicurezza

martedì, 14 gennaio 2020, 16:18

La scorsa settimana sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza di porzioni di tetto del fabbricato denominato Villa Fiori a Ponte a Serraglio.



L'intervento si è reso necessario in conseguenza del cedimento di parte di una falda del tetto attraverso la quale penetrano infiltrazioni di acqua piovana, pregiudicando quindi anche la stabilità della struttura.



I lavori consistono nello smontaggio della falda lesionata, nella sostituzione dei travetti deteriorati e nel successivo ripristino del manto di copertura per una spesa complessiva di circa € 20.000.



“L'intervento è fondamentale – ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Sebastiano Pacini – per evitare ulteriori danni alla struttura, per la quale ci auguriamo a breve di poter individuare un acquirente che possa riportarla all'antico splendore, compreso il magnifico parco adiacente.