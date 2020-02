Bagni di Lucca



Appassionati di fotografia: arriva un corso base

venerdì, 28 febbraio 2020, 19:04

Torna anche quest'anno il corso base di fotografia a Bagni di Lucca, a cura di Marco Barsanti e organizzato daI gruppo fotografico L'OraBlu.



Il corso, rivolto agli appassionati di fotografia, avrà inizio il 6 di aprile e si svolgerà con cadenza settimanale, tutti i lunedì sera, fino al giorno 15 di giugno.



Per le iscrizioni, il costo, il programma completo e qualsiasi altra informazione è possibile inviare un messaggio alla pagina ufficiale facenook L'Ora Blu o scrivere a gruppofotografico.lorablu@gmail.com. In altenativa è possibile contattare il numero 339 2982359 (Isabella).



Il gruppo fotografico L'Ora Blu nasce all'indomani del primo corso di fotografia organizzato proprio a Bagni di Lucca, dalla Fondazione Michel De Montaigne. L'idea di continuare a condividere una passione comune ha stimolato esperti ed appassionati a ritrovarsi per parlare di fotografia e cercare di migliorare tecnica e composizione.



Oltre ai corsi, il gruppo si è dedicato nel tempo anche all'organizzazione di mostre ed esposizioni.



G. B.