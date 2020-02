Bagni di Lucca



Il senatore Mallegni a Bagni di Lucca

giovedì, 13 febbraio 2020, 21:20

Tornerà lunedì 17 febbraio, a Bagni di Lucca, il senatore Massimo Mallegni di Forza Italia, con il consigliere regionale Maurizio Marchetti. Ad annunciarlo, Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, consiglieri comunali del gruppo Un Futuro per Bagni di Lucca.



Il programma vedrà la cena alle ore 19.30 presso il Ristorante pizzeria da Pippo's, da prenotare al 3289013550 e a seguire, alle ore 21.15, un incontro coi cittadini presso il Bar Italia di Ponte a Serraglio. Durante l'incontro i due consiglieri comunali presenteranno in un libro, il lavoro di questi oltre due anni e mezzo di opposizione. Mentre il consigliere regionale Marchetti e il senatore Massimo Mallegni affronteranno vari temi, dal locale quale il realizzando centro collettivo migranti, in idea proprio a Ponte a Serraglio, al regionale e al nazionale.



"La politica fatta tra la gente e per la gente. Avevamo detto - dicono Lucchesi e Gemignani - che i cittadini sarebbero stati i nostri datori di lavoro. Una promessa che non ci siamo dimenticati".