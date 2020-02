Bagni di Lucca



Libramente Teatro: l'Accademico diventa salotto culturale

venerdì, 7 febbraio 2020, 12:28

Un salotto culturale per parlare di libri, teatro e territorio e incontrare i protagonisti della stagione del Teatro Accademico. A Bagni di Lucca arriva Libramente Teatro, tre appuntamenti in programma alla Sala Rosa del Circolo dei Forestieri in occasione degli ultimi spettacoli della stagione. Un momento di confronto e approfondimento che nasce dalla collaborazione fra l’Amministrazione comunale, la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e la Fondazione Culturale Michel de Montaigne.



Il ciclo si apre venerdì 7 febbraio, alle 17.30, con la proiezione del documentario Giuseppe Magi: A century long story of emigration and dreams, realizzato dall’Istituto Superiore d’Istruzione di Barga e da Neon Film Production. Al centro, la visita al Museo della Figurina di Gesso e dell’Emigrazione di Coreglia Antelminelli da parte di un gruppo di studenti provenienti da diversi paesi europei. L’occasione diventa il pretesto per raccontare la storia di Giuseppe Magi, un figurinaio originario del territorio di Bagni di Lucca che agli inizi del Novecento attraversò l’Europa arrivando fino in Finlandia. A seguire, una tavola rotonda, un saluto e una breve intervista agli attori Ettore Bassi e Simona Cavallari che alle 21.15 porteranno in scena al Teatro Accademico Mi amavi ancora... Si tu mourais, del pluripremiato autore francese Florian Zeller.



Gli incontri proseguono grazie alla collaborazione dell’Archivio Storico Diocesano di Lucca e dell’Accademia “Maria Luisa Borbone” di Viareggio . Venerdì 6 marzo, alle ore 16:30, sarà presentato il volume Un archivio, un palazzo, una città. L’Archivio Storico Diocesano di Lucca dal VII al XX secolo, a cura di Marcello Brunini (Pacini Fazzi, 2019); la presentazione sarà curata dalla professoressa Laura Giambastiani dell’Università degli Studi di Firenze. A seguire il pubblico incontrerà Paolo Hendel, che la sera porterà in scena a Teatro La giovinezza è sopravvalutata. Libramente Teatro si chiude sabato 28 marzo, alle 16:30, con la presentazione de Il duca violato. Carlo III di Borbone Parma (1823-1854) di Bianca Maria Cecchini (Edizioni La Villa, 2019) e di «Feci quam potui, faciant meliora potentes». L’estumulazione del duca Carlo III di Borbone Parma (5 aprile 1854-5 aprile 2019) a cura di Francesco D’Agostino (Edizioni La Villa, 2019).



Le presentazioni sono affidate alla dottoressa Francesca Pozzi (Fondazione Centro per l’Arte e per gli Studi Licia e Carlo Ludovico Raggianti) con la partecipazione dei professori Gino e Antonio Fornaciari dell’Università di Pisa. In chiusura l’incontro col gruppo teatrale de Gli Omini, in scena con Gran glassè.